 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

Karabük'ün yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ederken, Keltepe Kayak Merkezinde sezon için hazırlıklar başladı. Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, kayak merkezinde incelemelerde bulundu. Güven, yeterli kar oranının yakalandığı taktirde 12 Ocak Cuma gününden itibaren mekanik sistemlerin ve tesisin aktif olarak kullanılmaya başlanacağını belirtti.

Karabük\'te kar yağışı etkili oluyor
10.01.2024 - 23:20,
Abone Ol

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışının etkili olduğu Keltepe Kayak Merkezinde sezon hazırlık çalışmaları başladı

KARABÜK - Karabük'ün yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ederken, Keltepe Kayak Merkezinde sezon için hazırlıklar başladı.

Şehrin 2 bin rakımıyla en yüksek bölgesi olan Keltepe ile birlikte Sarıçiçek Yaylası, Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürürken, Keltepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, kayak merkezinde incelemelerde bulundu. Güven, yeterli kar oranının yakalandığı taktirde 12 Ocak Cuma gününden itibaren mekanik sistemlerin ve tesisin aktif olarak kullanılmaya başlanacağını belirtti.

Şuan kayak yapmak için yeterli kar oranının olmadığını vurgulayan Güven, "Meteorolojik verilere göre hafta sonu itibarıyla bölgemizde yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Biz de 'Kayak Keltepe'de öğrenilir' sloganıyla Keltepe Kayak Merkezimize tüm spor severlerimizi, kayak severlerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Tesisimizde 5 tane pistimiz var. Teleski, telesiyej, baby-liftimiz, eğitim pistimiz, kafeteryamız ve kayak malzemeleri kiralama tesisiyle bölgemize, vatandaşlarımıza hizmet etmek için ekip arkadaşlarımızla beraber hazırlıklarımızı son bir kontrol amaçlı kayak merkezimize geldik" dedi.

İyi bir kayak sezonu geçirmeyi umduklarını aktaran Güven, "Geçen yıl Ocak ayının ikinci haftası itibarıyla sezonun açılmasını planlamaktayken, 6 Şubat depremlerinden kaynaklı olarak tesisimizi kullanamamıştık. Ama bir önceki sezonda 25 binin üzerinde misafirimiz ağırlamıştık. Biz yine bu sene Batı Karadeniz Bölgesinden yakın illerimiz başta olmak üzere Zonguldak'tan, Bartın'dan, Kastamonu'dan, Ankara'dan birçok müşterimizi bekliyoruz. Tesisimizin hem mekanik sistemleri hem diğer alanlardaki fiyatlandırma politikası da bölgemizde ve bu standartlarda olan tesislere göre çok uygun fiyatta olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karabük, Spor, Hava Durumu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21
CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
21:35
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23
Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54
Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar

Son Dakika
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23 Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54 Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44 CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 00:12:29. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement