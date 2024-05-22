Karabük\'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bir şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada, 95 uyuşturucu hap, 6 gram sentetik kannabinoid ve 4 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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