Karabük Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Karabük Üniversitesi'nde bazı fakültelerde düzenlenen mezuniyet töreninde, Tıp Fakültesi'nden 82 öğrenci hekimlik yemini ederek mesleğe adım attı. Aynı salonda bulunan Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nden 180 öğrenci de mezuniyet sevinci yaşadı. Diş Hekimliği Fakültesi'nden 63, Orman Fakültesi'nden 24 ve Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan 133 öğrenci de mezuniyet coşkusunu paylaştı.

13.06.2024 19:09
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Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) bazı fakültelerde mezuniyet töreni düzenlendi.

Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Tıp Fakültesi mezunu 82 öğrenci, hekimlik yemini ederek mesleğe ilk adımı attı.

Tıp Fakültesi birincisi Benan Kahveci, kütüğe plaket çaktı.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'ndeki 180 öğrenci de aynı salonda mezuniyet sevinci yaşadı.

Hep birlikte kep fırlatan öğrenciler, mutluluklarını aileleriyle ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Öte yandan, Diş Hekimliği Fakültesi'nde 63, Orman Fakültesi'nde 24, Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 133 öğrenci, düzenlenen törenlerle mezuniyet coşkusu yaşadı.

Kaynak: AA

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Hasan Doğan, Safranbolu, Spor, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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