Karabük-Zonguldak trenlerine köprü çalışması nedeniyle 19-20 Kasım'da ara verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük ile Zonguldak arasındaki yolcu trenleri, Filyos-Saltukova arasındaki köprü yenileme çalışmaları nedeniyle 19-20 Kasım'da sefer yapmayacak. Valilik, bu tarihlerde tren seferlerine ara verileceğini bildirdi.
Karabük ile Zonguldak arasında hizmet veren yolcu trenlerinin, köprü yenileme çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın sefer yapmayacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Filyos ile Saltukova arasındaki köprü yenileme çalışmaları nedeniyle tren seferlerine 19-20 Kasım'da ara verileceği" kaydedildi.
Kaynak: AA
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