Karacabey'de Çayda Balık Ölümleri Görüldü

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Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Ekmekçi Mahallesi'nden geçen çayda balık ölümleri görüldü.

Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı ile Koca Çay'ın birleştiği yaklaşık 500 metrekare alanda çok sayıda ölü balığı gören vatandaşlar, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgeye giden görevliler, olayın nedeninin tespiti için sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Çayın renginin değişmediği, 24 derece sıcaklığa sahip suyun kokusunda farklılık gözlendiği, çevrede balık ölümlerine neden olabilecek bir etkenin tespit edilemediği ancak olayın nedeninin laboratuvar analizlerinde ortaya çıkacağı belirtildi.

Mahalle sakinlerinden İlhan Düzen, gazetecilere, 57 yaşında olduğunu, çocukluğunda Nilüfer Çayı'nda yüzdüğünü söyledi.

Bu çayın, Uludağ'ın güneyinden gelerek 5 ilçeden geçtiğini belirten Düzen, yakınında longoz (subasar) ormanının da bulunduğu havzada tarımsal faaliyetlerin yapıldığını anlattı.

Düzen, balık ölümlerinin araştırılmasını, halk sağlığını tehdit eden kirletici etkenler varsa bunların giderilmesini istedi.

Mehmet Teke ise son yıllarda bu bölgede balık ölümleriyle daha sık karşılaştıklarını dile getirerek, "Vatandaş burada balığını yiyor, tarlalar sulanıyor. Bu derenin bir an önce temizlenmesini istiyorum." dedi.