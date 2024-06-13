Karacabey'de Çayda Balık Ölümleri Görüldü - Son Dakika
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Karacabey'de Çayda Balık Ölümleri Görüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçi Mahallesi'nden geçen çayda balık ölümleri tespit edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, olayın nedenini belirlemek için numune aldı. Çevrede herhangi bir kirletici etken bulunamadığı ancak laboratuvar analizlerinin sonucunun beklenildiği belirtildi. Mahalle sakinleri, çayın temizlenmesini ve halk sağlığının korunmasını talep etti.

13.06.2024 16:08
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Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Ekmekçi Mahallesi'nden geçen çayda balık ölümleri görüldü.

Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı ile Koca Çay'ın birleştiği yaklaşık 500 metrekare alanda çok sayıda ölü balığı gören vatandaşlar, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgeye giden görevliler, olayın nedeninin tespiti için sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Çayın renginin değişmediği, 24 derece sıcaklığa sahip suyun kokusunda farklılık gözlendiği, çevrede balık ölümlerine neden olabilecek bir etkenin tespit edilemediği ancak olayın nedeninin laboratuvar analizlerinde ortaya çıkacağı belirtildi.

Mahalle sakinlerinden İlhan Düzen, gazetecilere, 57 yaşında olduğunu, çocukluğunda Nilüfer Çayı'nda yüzdüğünü söyledi.

Bu çayın, Uludağ'ın güneyinden gelerek 5 ilçeden geçtiğini belirten Düzen, yakınında longoz (subasar) ormanının da bulunduğu havzada tarımsal faaliyetlerin yapıldığını anlattı.

Düzen, balık ölümlerinin araştırılmasını, halk sağlığını tehdit eden kirletici etkenler varsa bunların giderilmesini istedi.

Mehmet Teke ise son yıllarda bu bölgede balık ölümleriyle daha sık karşılaştıklarını dile getirerek, "Vatandaş burada balığını yiyor, tarlalar sulanıyor. Bu derenin bir an önce temizlenmesini istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

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