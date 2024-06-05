Karacabey\'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale-Bursa kara yolunun Karacabey ilçesi Tophisar Mahallesi yakınlarında, Muhammed Halil A. (28) idaresindeki 42 AOJ 137 plakalı tır, Kadir K. yönetimindeki 10 AHS 638 plakalı kamyona çarptıktan sonra yol kenarına devrildi.
Kazada tır sürücüsü Muhammed Halil A. yaralandı.
Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Muhammed Halil A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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