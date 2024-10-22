Karacabey\'de Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

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BURSA'nın Karacabey ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bursa Karacabey karayolu üzerinde meydana geldi. Balıkesir istikametine seyir halinde olan Ali T. yönetimindeki 16 AIC 271 plakalı hafif ticari araç, yol üzerinde yaşanan kaza nedeniyle sol şeritte bekleyen 16 ATP 286 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, yol üzerindeki 06 AE 9925 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.