Karadağ hükümeti, 1991-1992 döneminde ülkedeki kamplarda tutulan Hırvat vatandaşlarına tazminat ödenmesini öngören anlaşmaya ilişkin Hırvatistan ile yürütülen müzakerelerin tamamlandığını bildirdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül 1991-18 Ağustos 1992 döneminde Karadağ topraklarındaki kamplarda zorla özgürlüğünden yoksun bırakılan Hırvat vatandaşlarının tazminatına ilişkin müzakerelerin raporunun kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, oturumda, anlaşmanın uygulanmasına dair protokolün de onaylandığı aktarıldı.

Anlaşmanın, söz konusu dönemde zorla özgürlüğünden yoksun bırakılan ya da özgürlüğünden yoksun bırakılarak işkenceye maruz kalan Hırvat vatandaşlarının tazminatını ve tarafların anlaşmanın uygulanmasındaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, aynı oturumda, Hırvatistan'ın Split kentindeki Lora kampı ile Bosna Hersek'teki Ljubuski ve Mostar bölgelerindeki kamplarda hayatını kaybeden Karadağ vatandaşlarının ailelerine tek seferlik maddi yardım yapılmasının da kabul edildiği belirtildi.

Suçlar Karadağ topraklarında işlenmemiş olsa da mağdurların Karadağ vatandaşı olduğu ve dönemin yönetiminin onları unutulmaya terk ettiği kaydedildi.

Tazminat için yaklaşık 18 milyon avro ayrıldı

Yerel basındaki haberlere göre, hükümet, tazminat için yaklaşık 18 milyon avro ayıracak.

Karadağ Radyo Televizyonu (RTCG), tazminatın Hırvatistan'ın devlet bütçesine yatırılacağını, hak sahiplerinin listesinin ise uygulama protokolünde yer alacağını bildirdi.

Hırvatistan, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin devam etmesi için kamplarda tutulan Hırvat vatandaşlarına tazminat ödenmesini şart koşmuştu.