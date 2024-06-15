Karaisalı'da bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Karaisalı'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Karaisalı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

15.06.2024 13:48
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Karaisalı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, İlçe Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Belediye Başkanı Bekir Şimşek, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Onur, burada yaptığı konuşmada, herkesin bayramını tebrik etti.

Bayramların küskünlüklerin unutulduğu, sevinçlerin ve mutlulukların paylaşıldığı önemli günlerden olduğunu belirten Kaymakam Onur, "Bu vesileyle şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleri başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin bayramı huzurlu ve mutlu geçirmelerini diliyorum. Şu an da işgal altında olan, çocukların bile acımasızca şehit edildiği Filistin'deki Müslüman din kardeşlerimize de sabırlar temenni ediyor, mazlumların kurtuluşu için rabbimize dua ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Karaisalı, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

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