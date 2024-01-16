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Karaisalı'da Yaban Domuzu Saldırısı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karaisalı'da Yaban Domuzu Saldırısı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Karaisalı ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran Ferhat Sapmaz'ın cansız bedeni bulundu. Sapmaz'ın vücudundaki yaralardan yaban domuzu saldırısı sonucu öldüğü üzerinde duruluyor. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karaisalı\'da Yaban Domuzu Saldırısı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
16.01.2024 - 02:02,  Güncelleme: 02:05
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ADANA'nın Karaisalı ilçesinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran Ferhat Sapmaz'ın (58), cansız bedeni bulundu. Karnında yaralar olduğu belirlenen Sapmaz'ın yaban domuzu saldırısı sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Kesiri Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Ferhat Sapmaz, dağlık alana havyanlarını otlatmaya çıkardıktan sonra eve dönmeyince yakınları, aramaya başladı. Hayvanları otlattığı bölgeye gelen yakınları, Sapmaz'ı yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolden Sapmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede araştırma yapan ekipler, Sapmaz'ın vücudundaki yaralardan yaban domuzu saldırısı sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruyor. Sapmaz'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sapmaz'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardırdan belirlenecek.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA
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