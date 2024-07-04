Karaman'da 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çeltek Mahallesi'nde bulunan eve düzenlenen operasyonda "kasten öldürme" ve yaralamadan 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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