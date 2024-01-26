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Karaman'da Aranan 15 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da Aranan 15 Kişi Yakalandı

Karaman'da yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalarda 5 bin 371 kişiyi sorguladı ve 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 50 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 10 kesici/delici alet, 107 gram uyuşturucu madde ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karaman\'da Aranan 15 Kişi Yakalandı
26.01.2024 - 18:03,
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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 15 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20-26 Ocak'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 5 bin 371 kişiyi sorguladı, 15 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler ayrıca, 50 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 10 kesici/delici alet, 107 gram uyuşturucu madde ve 10 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kaynak: AA
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