Karaman'da Aşırı Yağış Sonucu Ahır Çöktü, 20 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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Karaman'da Aşırı Yağış Sonucu Ahır Çöktü, 20 Koyun Telef Oldu

Karaman\'da Aşırı Yağış Sonucu Ahır Çöktü, 20 Koyun Telef Oldu

Karaman'ın Taşkale köyünde aşırı yağışlar nedeniyle Soner Kaynakçıoğlu'na ait ahırın çatısı çöktü. Çökme sonucunda ahırın altında kalan 20 koyun telef oldu. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

15.02.2024 15:37
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Karaman'da aşırı yağış nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 20 koyun telef oldu.

Merkeze bağlı Taşkale köyünde Soner Kaynakçıoğlu'na ait ahırın çatısı, aşırı yağış nedeniyle çöktü.

Göçüğün altında kalan 20 koyun telef oldu.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karaman'da Aşırı Yağış Sonucu Ahır Çöktü, 20 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
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