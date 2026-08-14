Vali Çiçek Bal Hasadına Katıldı

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, bal hasadı etkinliğine katıldı.

Vali Çiçek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından merkeze bağlı Üçkuyu köyünde düzenlenen etkinlikte, kovanlardan bal hasat etti, yetkililerden kentteki bal üretimi hakkında bilgi aldı.

Çiçek, Karadağ bölgesinin zengin bitki florasıyla arıcılık ve bal üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu, bölgede arıcılığın geliştirilmesine yönelik çeşitli projelerin uygulandığını belirtti.

Üretilen balın bölge ekonomisine ve sağlıklı gıda üretimine önemli katkılar sunduğunu aktaran Çiçek, bal hasadının tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Programa, MHP MYK Üyesi Turan Şener, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, MHP Karaman İl Başkanı Muhammet Mustafa Gözel ve üreticiler katıldı.