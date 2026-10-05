Karaman'da panelvanla çarpışan otomobil park halindeki araca çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da panelvanla çarpışan otomobil park halindeki araca çarptı, 3 kişi yaralandı

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Karaman\'da panelvanla çarpışan otomobil park halindeki araca çarptı, 3 kişi yaralandı
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Karaman'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki bir araca çarparak durabildi; yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Karaman'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İ.İ. (26) idaresindeki 06 CCE 023 plakalı otomobil, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde A.U. (27) yönetimindeki 33 AAC 424 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile panelvandaki A.K. (24) yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.U. ve A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Zembilli Ali EfendiTrafik KazalarıAhmet YeseviKaramanGüncelSon Dakika

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