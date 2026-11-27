Karaman'da üç katlı apartmandaki yangın söndürüldü, 1 kişi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'ın Mümine Hatun Mahallesi 1390. Sokak'taki üç katlı apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi ve evde hasar oluştu.
Karaman'da apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mümine Hatun Mahallesi 1390. Sokak'taki üç katlı apartmanın giriş katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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