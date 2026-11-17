Karaman Valisi Çiçek, Ermenek Görmeli'de çiftçilere bereketli hasat sezonu dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek'e bağlı Görmeli köyünde zeytin hasadına katılıp bahçe sahipleriyle görüştü. Üreticilerden bilgi alan Çiçek, bereketli hasat sezonu diledi; programa Kaymakam Uğur Muzaffer Çam, kurum müdürleri ve köylüler katıldı.
Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ermenek ilçesinde zeytin hasadına katıldı.
İlçeye bağlı Görmeli köyünü ziyaret eden Çiçek, bir üreticinin bahçesinde zeytin hasat etti, bahçe sahipleriyle görüştü.
Üreticilerden zeytinin yetiştirilmesi ve işlenmesi hakkında bilgi alan Çiçek, çiftçilere bereketli bir hasat sezonu diledi.
Programa, Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve köylüler katıldı.
Kaynak: AA
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