Karamürsel'de Okul Güvenliği Toplantısı

22.04.2026 15:23
Karamürsel'de okul güvenliği için toplantı yapıldı, güvenlik önlemleri gözden geçirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Kemal İnan başkanlık yaptı.

İnan, toplantının hem ilçedeki öğretmen ve öğrencilerin güvenliğini gözden geçirmek hem de bu konuda yapılması gerekenler hakkında istişarede bulunmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Güvenliğin öncelik olduğunu ifade eden İnan, "Okullarımızın güvenli ve huzurlu ortamlar olarak anılması temel hedefimizdir. Bu manada yapılması gereken ne varsa ele alıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda, okulların giriş ve çıkış saatlerinde emniyet ile jandarma ekiplerinin devriye faaliyetlerinin artırılması ve okul çevresindeki bulunabilecek şüpheli kişilere yönelik denetimlerin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, şube müdürleri, okul müdürleri, disiplinden sorumlu müdür yardımcıları ve rehber öğretmenler katıldı.

Boşnak gaziler Karamürsel'i ziyaret etti

Karamürsel Boşnaklar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı gazilerini misafir etti.

Başkan Ali Tetik ve yönetim kurulu, 16 Boşnak gaziye ilçeyi gezdirdi.

Tetik, gazetecilere, gazileri ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, "Bu anlamlı ziyaret kapsamında misafirlerimizi mahallelerimizde ağırladık, dualar ettik ve geçmişi yad ettik. Kendilerini, buradaki Boşnak köylülerimizle buluşturduk. Bu ziyaret bir misafirlikten öte, geçmişten bugüne uzanan bir kardeşlik köprüsü oldu. Onlar bizim için sadece misafir değil, aynı davanın, aynı yüreğin insanlarıdır. Kapımız da gönlümüz de her zaman sizlere açıktır." ifadelerini kullandı.

"Sağlıklı Hayat Akademisi" semineri düzenlendi

Kartepe Belediyesinde kanser, ruh sağlığı ve kronik hastalıklarla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla "Sağlıklı Hayat Akademisi" semineri gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Meclis Toplantı Salonu'nda belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen programda, sağlık okuryazarlığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde, erken teşhisin önemi, kronik rahatsızlıklarla mücadele yöntemleri ve günlük yaşam alışkanlıklarının tıbbi standartlara uygun hale getirilmesi konuları ele alındı.

Programı tamamlayanlara katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA

Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Advertisement
