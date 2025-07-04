Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ö.K. yönetimindeki 42 TS 043 plakalı tır, Adalet Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Sağlık ekipleri, sürücü Ö.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Karapınar'da Tır Yangını: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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