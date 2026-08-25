Karasu'da Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Karasu'da Denize Giriş Yasaklandı

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Karasu'da dalga ve akıntılar nedeniyle denize giriş yasaklandı, vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Karasu Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle salı günü ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Bölgede görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

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