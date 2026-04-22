Kargı'da 23 Nisan'da Çocuklara Makam Devri

Çorum'un Kargı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamlar temsili olarak çocuklara devredildi.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, makamını Kargı Atatürk İlkokulu öğrencisi Ebrar Elmas Demirtaş'a, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli ise koltuğunu Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Zeynep Zülal Kuzu'ya bıraktı.

Temsili devir teslim törenlerinde öğrenciler, kısa süreliğine de olsa yönetim görevini üstlenmenin heyecanını yaşadı.