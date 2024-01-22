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Karlı Kapadokya'da kartpostallık görüntüler mest ediyor - Son Dakika
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Karlı Kapadokya'da kartpostallık görüntüler mest ediyor

Nevşehir'deki Kapadokya bölgesi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü olan Kapadokya, kar manzarasıyla turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yerli ve yabancı turistler, kartpostallık görüntüleri fotoğrafladı ve bu doğal güzelliği hayranlıkla izledi.

Karlı Kapadokya\'da kartpostallık görüntüler mest ediyor
22.01.2024 - 22:37,
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Karlı kaplanan Kapadokya'da kartpostallık görüntüler mest ediyor

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Dron ile görüntülenen bölgede ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi beyaz örtüyle kaplandı. Yılda yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan Kapadokya bölgesi; kışın da turistlerin ilgi gösterdiği turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Peribacaları, doğal kaya oluşumları ve ilginç vadileri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar yağışı ile bir başka güzelliğe büründü. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar yağışı ile birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü. Göreme, Ürgüp, Zelve-Paşabağları, Çavuşin ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler beyaz manzarayı fotoğrafladı. Kapadokya'ya gelen turistler, Uçhisar Kalesinin alt kısmında bulunan Cevizli Bağ vadisinden dünyanın en büyük gökdeleni olan Uçhisar Kalesini izleyerek bol bol fotoğraf çektirdi. Çin'den gelen Liu Hong yaptığı açıklamada; "Çin'den geliyoruz. Bu gün tesadüfen kar manzarası ile karşılaştık. Kapadokya'daki Vadileri ve bu kaleyi gördüm. Çok güzeller. Kar manzaraya ayrı bir parlaklık ve canlılık katmış" dedi. Kızının tavsiyesi üzerine Kapadokya'ya geldiğini söyleyen Arjantinli turist Adrian Sanchez ise; "15 yıl önce kızım Türkiye ve Kapadokya gezisine gelmişti. Bize çok tavsiye etti. Bu mevsimde Türkiye'ye genel olarak kar yağdığını biliyoruz. Bu görüntü de bize doğanın bir hediyesi oldu. Kapadokya'yı hiç karlı ve beyazlar içinde hayal etmemiştik. Bu nedenle çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Tatil için Ankara'dan gelen Murat Orhan da yaptığı açıklamada; "Üç arkadaşım ile birlikte Ankara'dan yola çıktık. Amacımız Güney Doğu Anadolu turu yapmaktı. İlk başta Kapadokya hiç aklımızda yoktu. Ama yolumuz buraya düştü. Kapadokya'yı hiç böyle tahmin etmiyorduk. Kapadokya'yı beyazlar içinde görünce çok memnun kaldık. Kar Kapadokya'ya çok yakışmış" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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