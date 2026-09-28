Kars Akyaka'da 1 ölü, 3 yaralı veren yayla kavgasında 4 şüpheli gözaltına alındı

Kars'ın Akyaka ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Süngüderesi köyü ile merkeze bağlı Bayraktar köyü sakinleri arasında bir yaylada hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince köylere düzenlenen operasyonda, kavgaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Akyaka ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada Subay S. (60) hayatını kaybetmiş, çocukları Volkan (29) ve Selçuk S. (27) ile diğer taraftan Mert G, yaralanmıştı.