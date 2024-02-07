Kars, Iğdır ve Ardahan\'da 328 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncel

Kars, Iğdır ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 328 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Merkezde 20, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 18, Digor'da 8, Kağızman'da 7, Sarıkamış'ta 5, Selim'de 2, Susuz'da ise 20 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Yoğun tipi dolayısıyla Iğdır'da 36, Ardahan'da da 209 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.