Kars'ın Aygır Gölü'nde Buzlar Çözüldü - Son Dakika
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Kars'ın Aygır Gölü'nde Buzlar Çözüldü

Kars\'ın Aygır Gölü\'nde Buzlar Çözüldü

Kars'ın Susuz ilçesinde bulunan Aygır Gölü'nde kışın yüzeyi donan buzlar erimeye başladı. Türkiye'de kışın en uzun ve çetin geçtiği illerden biri olan Kars'ta, yüksek rakımda bulunan Aygır Gölü, ilkbaharın gelmesiyle birlikte dron ile görüntülendi. Gölün etrafındaki karların erimesiyle su seviyesi de yükseldi.

28.04.2024 09:51
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Kars'ın Susuz ilçesinde volkanik kayaçlar üzerinde bulunan ve kışın yüzeyi donan Aygır Gölü'nde buzlar çözüldü.

Türkiye'de kışın en uzun ve çetin geçtiği illerden kentte, Çıldır Gölü'nün ardından ilçede volkanik kayaçlar üzerinde bulunan 2 bin 300 rakımlı Aygır Gölü de tamamen buzla kaplanıyor.

"Eskimo" usulü balık avcılığının yapıldığı gölün buzları yüksek rakımda bulunması nedeniyle geç eriyor.

İlkbaharda havaların ısınmasıyla kıyılarındaki buzlar erimeye başlayan Aygır Gölü, dron ile görüntülendi.

Gölün etrafındaki karları erimesiyle göldeki su seviyesi de yükseldi.

Kaynak: AA

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