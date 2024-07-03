Kars'ın Sarıkamış ilçesinde temmuz ayında soğuk hava nedeniyle yeniden soba yakıldı - Son Dakika
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde temmuz ayında soğuk hava nedeniyle yeniden soba yakıldı

Türkiye'nin birçok noktasında sıcaklar yaşanırken, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde temmuz ayında hava sıcaklığı geceleri 2 dereceye kadar düşüyor. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar kalın giysilerle dolaşırken, bazı kahvehanelerde ve evlerde sobalar ile kombiler yeniden yakıldı. Bölgede aralıklı yağış ve soğuk hava birkaç gün daha etkili olacak.

03.07.2024 11:31
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Kış mevsiminin uzun sürdüğü yerleşim yerlerinin başında gelen Kars'ın Sarıkamış ilçesinde temmuz ayında soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar yeniden soba yaktı.

Türkiye'nin birçok noktasında bunaltıcı sıcaklar yaşanırken, 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'ta hava sıcaklığı geceleri 2 dereceye kadar düşüyor.

Yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan sağanak, dolu ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle temmuz ayında vatandaşların büyük çoğunluğunun kalın giysilerle dolaştığı ilçede, bazı kahvehanelerde ve evlerde sobalar ile kombiler yeniden yakıldı.

Genellikle sobaların yandığı kahvehaneleri tercih eden ilçe sakinleri, burada sıcak ortamda çay içip sohbet ediyor.

Meteoroloji verilerine göre, bölgede aralıklı yağış ve soğuk hava birkaç gün daha etkili olacak.

"Batıda sıcaktan yanıyorlar, biz burada soğuktan donuyoruz"

İlçe sakinlerinden Celal Gök, AA muhabirine, havanın çok soğuduğunu belirterek, "Üç gündür yağmur yağıyor, gece çok soğuk. Sobalar, kombiler yanıyor. Batıda sıcaktan yanıyorlar, biz burada soğuktan donuyoruz." dedi.

Adana'dan Sarıkamış'a ağabeyinin yanına gelen Gözel Göydaş da çok sıcaktan çok soğuk bir yere geldiğini anlatarak, "Adana'da 44 derece sıcak vardı. Buraya geldim durulacak gibi değil, soba yakıyoruz. Çok soğuk, yorgansız battaniyesiz yatılmıyor." diye konuştu.

Tepe Mahallesi'nde yaşayan Hakan Bircan ise "Temmuz ayındayız, hala sobalarımız kurulu ve başında ısınıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ın Sarıkamış ilçesinde temmuz ayında soğuk hava nedeniyle yeniden soba yakıldı - Son Dakika

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