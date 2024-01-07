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KARS'ta 2 yaşındaki yerli taylar için yarış düzenlendi - Son Dakika
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KARS'ta 2 yaşındaki yerli taylar için yarış düzenlendi

KARS'ta düzenlenen yarışta, soğuk havaya rağmen 6 kilometrelik parkurda yapılan yarışı Dursun Koç'un 'Tufan' isimli tayı kazandı. Verimli Köyü Atlı Spor Kulübü'nün organize ettiği yarışa köylerde yetiştirilen taylar katıldı. Yarış sonunda atlar kamyonlarla köylerine götürüldü. Başkan Yusuf Budak, at yarışının bir heyecan ve heves olduğunu belirtti.

KARS\'ta 2 yaşındaki yerli taylar için yarış düzenlendi
07.01.2024 - 09:11,
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KARS'ta 2 yaşındaki yerli taylar için yarış düzenlendi. Soğuk havaya rağmen 6 kilometrelik parkurda yapılan yarışı Dursun Koç'un 'Tufan' isimli tayı kazandı.

Verimli Köyü Atlı Spor Kulübü'nün organize ettiği yarışa köylerde yetiştirilen taylar katıldı. At sahipleri ve jokeyler kamyonlarla getirdikleri atları, bir süre yarışa hazırladı. Soğuk havaya rağmen 6 kilometre etapta gerçekleştirilen yarışta, parkuru Selim ilçesi Igdır köyünden Dursun Koç'a ait ve jokeyliğini Şah İsmail Koç'un yaptığı 'Tufan' adlı tay ilk sırada tamamladı. Yarışta Verimli köyünden Metin Ayılmazdır'a ait 'Karayel' ikinci, aynı köyden Özgür Ayırkan'a ait tay ise üçüncü oldu. Yarış sonunda bir süre alanda gezdirilen atlar, kamyonlarla köylerine götürüldü.

'AT YARIŞI BİR HEYECANDIR, HEVESTİR'

Verimli Köyü Atlı Spor Kulübü Başkanı Yusuf Budak, "Bu bir ata sorudur ve bizler de bu ata sporunu yaşayıp, yaşatmak için yarışlar düzenliyoruz. Önemli olan dostluktur. Bu toplumu da başka bir yerde bulamazsınız. İklim koşulları ne olursa olsun yarış severler, köylerinden gelerek izlerler. Yarışın ardından da köye giderek bir evde toplanır. Misafirlerimizi ağırlar sohbetler edip, bir sonraki yarışların planını yaparak ayrılırız. Bugün hava çok soğuktu, sporcularımız çok zorluk çektiler ama bundan şikayetçi değiller. Yarışa katılan herkese teşekkür ederim. Bu soğukta yarışı izlemek de ayrı bir zevktir. At yarışı bir heyecandır, hevestir" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KARS'ta 2 yaşındaki yerli taylar için yarış düzenlendi - Son Dakika
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