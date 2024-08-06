Kars'ta Husumetli Olduğu Kişiyi Takip Ederek Öldüren Şüpheli İran'a Kaçmak İsterken Yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta Husumetli Olduğu Kişiyi Takip Ederek Öldüren Şüpheli İran'a Kaçmak İsterken Yakalandı

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Kars'ta husumetlisi olduğu Eren Budaklı'yı takip ederek evinin önünde öldüren M.B., İran'a kaçmak isterken yakalandı. Olayın ardından gözaltına alınan M.B., adliyeye sevk edildi.

06.08.2024 14:01
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KARS'ta husumetlisi olduğu Eren Budaklı'yı (26) takip ederek evinin önünde öldüren M.B. (40) Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a kaçmak isterken yakalandı.

Olay, 27 Temmuz'da merkez Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları Eren Budaklı'nın Kars'a geldiği bilgisini alan M.B., arkadaşı İ.H.Y.'nin (27) takip etmesi için araç kiraladı. İ.H.Y.'nin verdiği bilgi üzerine M.B., Budaklı'yı evinin önünde yanındaki ruhsatsız tabanca ile vurdu. Vücudunun 2 yerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Eren Budaklı, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan M.B.'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Olaya karışan ve gözaltına alınan İ.H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE VURDU, SONRA DARBETTİ

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda M.B.'nin Eren Budaklı'yı vurduktan sonra darbettiği ortaya çıktı. Görüntülerde M.B.'yi, Eren'in yakınlarının müdahale ederek uzaklaştırdığı anlar da görülüyor.

TIR'LA İRAN'A KAÇACAKTI

Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi M.B.'nin ise Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a geçeceği bilgisi üzerine polis, harekete geçti. M.B'.nin sınırı geçeceği TIR'ı tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Yakalanan M.B., Kars'a getirilerek gözaltına alındı. Kars Emniyet Müdürlüğü'nde susma hakkını kullanan M.B., adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen M.B., güvenlik tedbiri altında adliyeye getirildi.

Kars\'ta Husumetli Olduğu Kişiyi Takip Ederek Öldüren Şüpheli İran\'a Kaçmak İsterken Yakalandı
Kaynak: DHA

İran, Kars, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Husumetli Olduğu Kişiyi Takip Ederek Öldüren Şüpheli İran'a Kaçmak İsterken Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Husumetli Olduğu Kişiyi Takip Ederek Öldüren Şüpheli İran'a Kaçmak İsterken Yakalandı - Son Dakika
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