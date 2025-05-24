Kars\'ta Şiddetli Rüzgar Evlerin Çatısını Uçurdu

KARS'ta etkili olan kuvvetli rüzgar 6 evin çatısını uçurdu, bazı ahırlarda da hasar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kars'ın merkez Başkaya köyünde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu, yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Hızı giderek artan rüzgar sebebiyle 6 evin çatısı uçtu, bazı ahırlarda hasar meydana geldi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.