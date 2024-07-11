Kars\'ta Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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KARS'ta akşam saatlerinde şiddetini artıran rüzgar ve sağanak kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar su birikintileriyle göle dönerken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Paşaçayırı Mahallesinde kopan elektrik kablolarının temas ettiği 2 inek öldü, Halitpaşa Caddesinde ise kökünden kopan ağaç devrildi.

Kars'ta akşam saatlerinde sağanak ve fırtına ektili oldu. Yaklaşık 20 dakika boyunca yağan sağanak yağmur sebebiyle kent merkezinde cadde ve sokaklar su ile kaplandı. Kars bedesten bölgesine yağmura yakalanan vatandaşlar iş yerlerine sığındı. Yusufpaşa ve Sukapı mahallelerini birbirine bağlayan Kars çayı üzerindeki köprü suyla kaplanınca sürücüler zor anlar yaşadı. Faik Bey Caddesi ve İnönü Caddesi de yağmur sularıyla göle döndü. Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, tahta ve benzeri malzemeler koyarak sudan korunmaya çalıştı.

ELEKTRİK TELİ KOPTU AKIMA KAPILAN İKİ HAYVAN ÖLDÜ

Yağmurun ardından Kars'ta şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Paşaçayır Mahallesinde şiddetli rüzgar ve sağanakla birlikte elektrik direğinden kopan kabloların temas ettiği 2 inek, akıma kapılarak öldü.

RÜZGAR AĞACI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

Şiddetli rüzgar sebebiyle Halit Paşa caddesinde kökünden sökülen bir ağaç devrildi. Ağacın devrildiği sırada yolda araç ve yaya olmaması can kaybı ya da yaralanmayı önledi. Yusufpaşa Mahallesi Muhtarı Ferit Koç, durumu belediye yetkililerine bildirerek, ağacın yerinden kaldırılması talebinde bulundu. Ardından olay yerine gelen ekipler ağacı hızar makinesi ile parçalara ayırıp kaldırdı. Yetkililer fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.