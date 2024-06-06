Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle buluştu - Son Dakika
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Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle buluştu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Ünsal, temizlik emekçilerinin kent için önemli olduğunu vurgulayarak, birlikte tertemiz bir kent yaratma hedefine inandıklarını söyledi.

06.06.2024 12:40  Güncelleme: 13:10
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, güne Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde başladı. Personelle kahvaltı eden Ünsal, temizlik emekçilerinin kent için çok değerli olduğunu belirterek, "Yaptığınız iş hem çok kıymetli hem de çok zor. Vatandaşlarımızın da bize destek vermesini istiyor, birlikte tertemiz bir kent yaratacağımıza inanıyoruz" dedi.

Başkan Ünsal, sabahın ilk saatlerinde göreve başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi. Şantiyeyi gezerek işleyişi yerinde inceleyen Ünsal, işçilerle kahvaltı masasına oturdu. Aile ortamı sıcaklığında gerçekleşen buluşmada Başkan Ünsal, işçilerin verilen hizmetin kalitesinin artması noktasındaki önerilerini de dinledi.

"Hedef Tertemiz Karşıyaka" sloganıyla başlatılan kampanyada Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün önemli bir unsur olduğunu hatırlatan Ünsal, şöyle konuştu:

"Sizin göreviniz çok değerli. Sorumluluğunu aldığınız iş yapılmadığı zaman vatandaş 'Belediye çalışmıyor' diye düşünüyor. Ama sizi çalışırken gördüğünde 'Belediye çalışıyor' diyor. Dolayısıyla sizin işiniz hem çok zor hem de çok değerli. Seçim sürecinde dolaşırken temizlik konusunda çok şikayet alıyorduk. Bu nedenle bürokratlarımızı her gün arayarak bu işi düzeltmemiz lazım diye bastırıyorum. Ama elime geçen her fırsatta söylüyorum, bu sadece bizim emeğimizle olmaz. Halkımızın da kurallara uyması gerek. Çünkü bazı vatandaşlarımız çöpünü konteynere atmıyor, yanına bırakıyor, sonrası facia oluyor. Kampanya kapsamında hem bilgilendirme yapacağız hem de yaptırımlar uygulayacağız. Kemerleri sıktık, gelirimizi artıracak çalışmalar yapıyoruz. Alın terinizin karşılığını almanız bizim için çok önemli. Güveniniz, sabrınız, emeğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hep birlikte tertemiz kent hedefimize ulaşacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle buluştu - Son Dakika

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