Kaş Caz Festivali'nde Heyecan Başlıyor

Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Kaş Caz Festivali" Kaş Setur Marina'da sanatseverlerle buluşacak.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos'taki açılış buluşmasıyla başlayacak festivale 29 Ağustos'ta Mert Pekduraner Group konuk olacak. Ardından sahneye çıkacak Bülent Ortaçgil'e konuk sanatçı olarak Birsen Tezer eşlik edecek.

Festivalin ikinci gününde 30 Ağustos'ta Kaş Amfi Tiyatro'da Salih Korkut Peker ve Mert Pekduraner, sonrasında da Yasak Helva ve Gevende müzik grubu konser verecek.

Son günü olan 31 Ağustos'ta ise Oxygen Sahne'de Serkan Polat Cura Caz Project müzikseverlerle buluşacak.

Festival takviminde ayrıca 29 Ağustos'da Setur Marina'da "Nefes Terapisi", 30 Ağustos'ta L'apera'da "Kendine Has Deneyimler" ve 31 Ağustos'ta Setur Marina'da "Ses Terapisi ve Etkileri" etkinlikleri katılımcılara sunulacak.