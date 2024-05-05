Kas hastası genç kız 20 yaşından sonra yürümeye başladı - Son Dakika
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Kas hastası genç kız 20 yaşından sonra yürümeye başladı

Kahramanmaraş'ta yaşayan 31 yaşındaki kas hastası genç kız, 20 yaşından sonra yürümeye başladı ve okuma yazmayı öğrendi. Seda Karabörk, kendi çabasıyla okuma ve yazmayı öğrendiğini belirtirken, Galatasaray hayranı olduğunu ve odasını forma ve bayraklarla donattığını söyledi. Pes etmeyi düşünmediğini ifade eden Karabörk, diğer kas hastalarına da mücadele etmeleri çağrısında bulundu.

05.05.2024 22:09
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Kas hastası Seda 20 yaşından sonra yürümeye başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 31 yaşındaki kas hastası genç kız, 20 yaşından sonra hem yürümeye başladı hem de okuma yazmayı öğrendi.

Dulkadiroğlu ilçesi Kadiroğlu Mahallesi'nde yaşayan Seda Karabörk (31), 20 yaşından sonra yürümeye başladı. Kendi çabasıyla okuma ve yazmayı öğrendiğini söyleyen Karabörk, Galatasaray hayranı olduğunu ve odasını forma ve bayraklarla donattığını söyledi.

Asla pes etmeyi düşünmediğini söyleyen Karabörk, "Ben 31 yaşındayım. Ben kas hastasıyım. Yürüyemiyordum. 20 yaşından sonra yürümeye başladım. Pes etmedim. Asla vazgeçmedim. ve Galatasaray hayranıyım. Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray'dan Muslera hayranıyım. Onu görmeyi çok istiyorum" dedi.

Karabörk, "Benim okuma yazmam yoktu, Kendi çabamla Okumayı öğrendim. Kendim için mücadele verdim. Benim durumumda olanlar asla vazgeçmesin. Mücadele etsinler. Ben hiç isyan etmedim. Benim gibi olanlar da isyan etmesin. Başımıza gelenleri kabul etmek zorundayız. Ben halimden gayet memnunum" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kas hastası genç kız 20 yaşından sonra yürümeye başladı - Son Dakika

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