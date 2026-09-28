Kastamonu Cide\'de asayiş uygulamasında 690 kişi sorgulandı, 7 araca ceza kesildi

Kastamonu Cide'de asayiş uygulamasında 690 kişi sorgulandı, 7 araca ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve NARVAS uygulaması gerçekleştirildi. Denetimde 690 kişinin GBT sorgusu yapılırken 109 araçtan 7'sine çeşitli kural ihlallerinden cezai işlem uygulandı. Çalışmalarda 24 umuma açık iş yeri ile metruk yapı kontrol edildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve NARVAS uygulaması gerçekleştirildi.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen denetimde 690 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Denetlenen 109 araçtan 7'sine çeşitli kural ihallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.
Çalışmalarda 24 umuma açık iş yeri ile metruk yapı da kontrol edildi.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentin huzuru için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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