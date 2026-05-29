Kastamonu'da Asırlık Bayram Pilavı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Asırlık Bayram Pilavı Etkinliği

Kastamonu\'da Asırlık Bayram Pilavı Etkinliği
29.05.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozkurt'ta 134 yıldır süren etkinlikte 130 kazan etli pilav ikram edildi, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 134 yıldır sürdürülen "asırlık bayram pilavı" etkinliğinde katılımcılara 130 kazan etli pilav ikram edildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bozkurt Meydanı'nda düzenlenen programda, 1250 kilogram pirinç ve 650 kilogram et kullanılarak 130 kazanda yapılan etli pilav, belediye personeli tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, burada yaptığı konuşmada, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Geçmişten bugüne kadar atalarımızdan bize miras kalan geleneksel pilav şölenimize hoş geldiniz. Gelecek nesillere bu geleneğimizi aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşlar etkinlik sırasında davul zurna ekibine eşlik ederek eğlendi.

Etkinliğe, Kaymakam İsmail Koçdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Utku Eren, AK Parti Kastamonu ve Bozkurt teşkilatı, il genel meclisi ve ilçe meclisi üyeleri ile kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Asırlık Bayram Pilavı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’deki Ölüdeniz’de bayram yoğunluğu sürüyor Fethiye'deki Ölüdeniz'de bayram yoğunluğu sürüyor
Amasya’da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Kelkit Çayı’na düşen 4 gencin kazadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı Kelkit Çayı'na düşen 4 gencin kazadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
Aziz Yıldırım’ın Vedat Muriqi’den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor

18:01
Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz
Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz
17:15
Marmaris’te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
Marmaris'te 110 yolculu gezi teknesi sulara gömüldü
17:09
Ersun Yanal bombayı patlattı Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
Ersun Yanal bombayı patlattı! Profilini görenler aynı yorumu yapıyor
17:06
Kılıçdaroğlu mu Özel mi CHP’deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var
16:06
Şırnak’ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Şırnak'ta arazi tartışması meydan savaşına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 18:22:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Asırlık Bayram Pilavı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.