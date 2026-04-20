Kastamonu'da İnek Irmağa Düştü

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ırmağa düşen inek telef oldu.
Derekümeevleri'nde yaşayan Fevziye Özkan hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkardı.
Akşam saatlerinde hayvanlarıyla birlikte eve dönmek üzere yola çıkan Özkan'ın, Gökırmak kenarındaki patika yolun çökmesi sonucu 2 ineği ırmağa düştü.
Özkan'ın telefonla yakınlarına haber vermesi üzerine inekler halat yardımıyla ırmaktan çıkarıldı.
İneklerden biri telef oldu.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?