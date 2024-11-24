Kastamonu'da Öğretmenler Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Kastamonu\'da Öğretmenler Günü Kutlandı

Kastamonu'da Öğretmenler Günü programında Vali Dallı, öğretmenlerin önemini vurguladı.

24.11.2024 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, programda yaptığı konuşmada, nerede bir başarı varsa onun arkasında mutlaka bir öğretmen olduğuna işaret etti.

Kendi hayatında iz bırakan öğretmenler de olduğunu ifade eden Dallı, şöyle devam etti:

"1974 yılında rahmetli babam, beni İstanbul'da Eyüpsultan'daki halamın yanına gönderdi ilkokulu tamamlamam için. Orada bir okula başladım Eyüp'te, İslambey İlkokulu. Şimdi tabii Sinop'ta Küre Dağları'nın tepesinde bir orman köyünden kalkmışsınız, İstanbul'un bir ilçesine gitmişsiniz. Orada bir okulda dördüncü, beşinci sınıfları okuyacaksınız. Arada korkunç bir uçurum var oradaki imkanlarla, diğer çocuklarla. Saliha adında bir öğretmenim vardı, işini, gücünü bıraktı ve aylarca benimle ilgilendi. Yani benim için 'Ne hali varsa görsün.' demedi. Ben de herhalde karşılığını verdim. O, iki yılın semeresini bütün orta öğretim hayatımda, üniversitede ve bütün hayatım boyunca da gördüğümü düşünüyorum."

Dallı, lisedeki Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin de gönlünde ayrı bir yeri olduğunu aktararak, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bizimle lisede çok ilgilendi, her fırsatta yanımızda oldu. Bütün öğretmenlerimizin, mutlaka üzerimizde ödenemez hakları vardır ama bu iki öğretmenimin emeklerini göz ardı etmem mümkün değil. Kendilerini asla unutamayacağım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şiir ve müzik dinletileri, Öğretmenler Günü oratoryosu, sinevizyon gösterimi ile devam eden program aday öğretmenlerin yemin töreni, hizmet şeref belgelerinin takdimi ve ödül töreni ile sona erdi.

Kaynak: AA

Öğretmenler Günü, Yerel Haberler, Meftun Dallı, kastamonu, Güncel, Eğitim, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Öğretmenler Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:59 Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi
16:53 9 ilimizde eğitime kar engeli 9 ilimizde eğitime kar engeli
14:33 Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:07 Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek Sonbaharın gözdesi olan ormana özel izinle girilebiliyor, dünyada tek
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 18:22:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Öğretmenler Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.