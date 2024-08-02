Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçerken vatandaşlar tarafından uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçerken vatandaşlar tarafından uğurlandı

Kastamonu\'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı\'dan geçerken vatandaşlar tarafından uğurlandı

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın naaşı, Çankırı'dan geçerken yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere memleketine uğurlandı. Şehit cenazesini Jandarma ve polis araçları eşlik etti, vatandaşlar Türk bayraklarıyla karşıladı.

02.08.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketine uğurlandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesine götürülen şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın naaşı, cenaze aracıyla Çankırı il merkezinden geçiş yaptı.

Kastamonu- Ankara kara yolu üzerinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı, SGK İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şehit Uhud Kadir Işık Gençlik Merkezi, Valilik, Adliye ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş, şehit polis memurunun naaşını uğurlamak amacıyla yol kenarına çıktı.

Jandarma ve polis araçlarının eşlik ettiği şehit cenazesini vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve protokol üyeleri de cenaze aracının geçişi sırasında yol kenarında şehidin naaşını selamladı.

Kaynak: AA

Ahmet Şahan, Kastamonu, Jandarma, Çankırı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçerken vatandaşlar tarafından uğurlandı - Son Dakika


13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
12:41 Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti Tarkan konserinde ses ve müzik sistemi arızalandı, seyirciler isyan etti
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:30:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçerken vatandaşlar tarafından uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement