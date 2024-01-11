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Kastamonu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
11.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:02
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 5 ayrı adreste yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 101 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 70 av tüfeği fişeği, 3 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 2 elektrikli sigara doldurma makinesi, 2 bin 400 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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