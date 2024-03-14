Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki bir köyde kanal ve yol yapım çalışmalarına başlandı.
Gökçeağaç köyü Kepezlik mevkisinde yaklaşık 40 yıl önce köylüler tarafından yapılan kanalın yenilenmesi için Hanönü Kaymakamlığı ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.
Kayalar kırılarak yürütülen çalışma sonucunda 600 dönüm arazi, daha kolay sulanabilecek.
Köy muhtarı Ergül Çal, AA muhabirine, daha önceki kanalın köylüler tarafından büyük zorluklarla yapıldığını anlatarak, kanal ve yolun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu Hanönü'nde köyde kanal ve yol yapım çalışmaları başladı - Son Dakika
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