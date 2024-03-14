Kastamonu Hanönü'nde köyde kanal ve yol yapım çalışmaları başladı - Son Dakika
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Kastamonu Hanönü'nde köyde kanal ve yol yapım çalışmaları başladı

Kastamonu Hanönü\'nde köyde kanal ve yol yapım çalışmaları başladı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Gökçeağaç köyünde, 40 yıl önce köylüler tarafından yapılan kanalın yenilenmesi için Hanönü Kaymakamlığı ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı. Kayaların kırılmasıyla gerçekleştirilen çalışma sonucunda 600 dönüm arazi daha kolay sulanabilecek hale getirildi. Köy muhtarı Ergül Çal, kanal ve yolun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

14.03.2024 18:42  Güncelleme: 18:44
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki bir köyde kanal ve yol yapım çalışmalarına başlandı.

Gökçeağaç köyü Kepezlik mevkisinde yaklaşık 40 yıl önce köylüler tarafından yapılan kanalın yenilenmesi için Hanönü Kaymakamlığı ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

Kayalar kırılarak yürütülen çalışma sonucunda 600 dönüm arazi, daha kolay sulanabilecek.

Köy muhtarı Ergül Çal, AA muhabirine, daha önceki kanalın köylüler tarafından büyük zorluklarla yapıldığını anlatarak, kanal ve yolun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu Hanönü'nde köyde kanal ve yol yapım çalışmaları başladı - Son Dakika

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