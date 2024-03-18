Kastamonu İlçelerinde Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Törenleri Düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya, Hanönü ve İhsangazi ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tosya Şube Başkanı Galip Yaman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan'ın yaptığı duanın ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.
Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Tosya Şehit Mustafa Kaymakcı Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mahmut Çapar, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sahnelendi ve ödül töreni düzenlendi.
Hanönü
Hanönü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci ve Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda devam eden programda Okul Müdürü Ufuk Yaman tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Öğrencilerden oluşan koro türküler seslendirirken tiyatro gösterisi sunuldu.
Kompozisyon yarışmasında derece giren öğrenciye İlçe Kaymakamı Tolga Değirmenci tarafından hediye verildi.
İhsangazi
Kaymakamlık önünde düzenlenen programda Atatürk büstüne çelenk sunuldu.
Şehit Orhan Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Çanakkale ile ilgili şiirler ve türkülerin seslendirildiği programda resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programa, İhsangazi Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, kurum müdürleri,sivil toplum kuruluşu başkanları öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
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