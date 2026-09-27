Kastamonu İnebolu\'da ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi, 6 büyükbaş öldü

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İnebolu ilçesi Akgüney köyünde, sabah saatlerinde Mustafa Kaya'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kaya ailesi dumanları fark edip dışarı çıkarken, yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Evin alt katındaki ahırdaki 6 büyükbaş, 1 koyun ve 20 tavuk yangında öldü. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında fenalaşan ev sahibi Mustafa Kaya'nın eşi Hatice Kaya, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.