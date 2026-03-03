Katar, Balistik Füzeleri İmha Etti

Katar Savunma Bakanlığı, ülke topraklarını hedef alan 2 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, yüksek hazırlık seviyesi ve ilgili makamlar arasındaki ortak koordinasyon sayesinde ülke içindeki çeşitli bölgeleri hedef alan 2 balistik füzenin başarıyla önlendiği ve etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, tehdidin tespit edilir edilmez önceden onaylanmış operasyonel planlar doğrultusunda derhal müdahale edildiği ve 2 füzenin de Katar hava sahasına ulaşmadan önce imha edildiği bildirildi.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm kabiliyet ve imkanlara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, her türlü dış tehdide kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlar, ülkede ikamet edenler ve ziyaretçilere sükunetlerini koruma, yetkili güvenlik makamlarının talimatlarına uyma, söylentilere itibar etmeme ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenme çağrısında bulunuldu.