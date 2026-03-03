Katar, Balistik Füzeleri İmha Etti - Son Dakika
Katar, Balistik Füzeleri İmha Etti

03.03.2026 03:49
Katar Savunma Bakanlığı, 2 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Katar Savunma Bakanlığı, ülke topraklarını hedef alan 2 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, yüksek hazırlık seviyesi ve ilgili makamlar arasındaki ortak koordinasyon sayesinde ülke içindeki çeşitli bölgeleri hedef alan 2 balistik füzenin başarıyla önlendiği ve etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, tehdidin tespit edilir edilmez önceden onaylanmış operasyonel planlar doğrultusunda derhal müdahale edildiği ve 2 füzenin de Katar hava sahasına ulaşmadan önce imha edildiği bildirildi.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm kabiliyet ve imkanlara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, her türlü dış tehdide kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlar, ülkede ikamet edenler ve ziyaretçilere sükunetlerini koruma, yetkili güvenlik makamlarının talimatlarına uyma, söylentilere itibar etmeme ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
