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Katar'da Filistin'e Yardım Maçı Düzenlenecek - Son Dakika
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Katar'da Filistin'e Yardım Maçı Düzenlenecek

Katar'da Gazze'deki İsrail saldırılarından etkilenen Filistinlilere destek amacıyla yardım maçı düzenlenecek. Maçtan elde edilecek gelir, Katar Kızılayı aracılığıyla Gazze'ye bağışlanacak. Katar Milli Takımı oyuncuları, eski futbolcular ve Filistin Okulu öğrencileri maçta yer alacak. Etkinlikte konser, dron gösterileri, çekilişler ve ödül töreni de düzenlenecek.

Katar\'da Filistin\'e Yardım Maçı Düzenlenecek
15.12.2023 - 17:13,
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Katar'da Gazze'deki İsrail saldırılarından etkilenen Filistinlileri desteklemek amacıyla yardım maçı gerçekleştirilecek.

Yardım maçı, Katar Vakfı Başkan Yardımcısı El-Meyassa bint Hamed Al Sani ve Katar Akademisi öğrencileri tarafından başlatılan "Filistin'in Yanında Durun" girişimi kapsamında düzenlenecek.

Katar Eğitim Şehri Stadyumu'nda saat 19.00'da yapılacak maçtan elde edilecek tüm gelir, Katar Kızılayı aracılığıyla Gazze'ye bağışlanacak.

"Katar" ve "Filistin" isimli temsili iki takım arasında oynanacak futbol karşılaşmasında Katar Milli Takımı oyuncuları, eski futbolcular, Katar Akademisi öğrencileri ile Filistin Okulu öğrencileri top koşturacak.

Katar televizyonundan canlı yayınlanacak yardım maçı kapsamında, konser, dron gösterileri, çekilişler ve ödül töreni düzenlenecek.

Etkinliği organize edenlerden Mecid el-Mansuri, düzenlediği basın toplantısında Gazze halkının maruz kaldığı acılara desteklerini ifade etmek adına bu girişimi başlattıklarını ve Gazze için daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: AA
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