Katar'da Ulusal Spor Günü Kutlandı - Son Dakika
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Katar'da Ulusal Spor Günü Kutlandı

Katar, Ulusal Spor Günü'nde çeşitli etkinliklerle spor kültürünü ve sağlıklı yaşamı teşvik etti.

11.02.2025 15:20
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Katar'da Ulusal Spor Günü, ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Katar Emirlik Divanı tarafından resmi tatil ilan edilen ve Katar Olimpiyat Komitesi ile Kültür ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Ulusal Spor Günü kapsamında vatandaşların katılabileceği yarışlar, yürüyüşler, müsabakalar, takım sporları, gösteriler, atölye çalışmaları ve fuarlar organize edildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Ulusal Spor Günü etkinliklerine katıldı. Sabah saatlerinde Katar'ın kuzeybatı kıyısında yer alan Ras Abrouq'da farklı spor branşlarında genç sporcularla bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında, Katar Gençler Tenis Takımı oyuncularıyla bir tenis maçı da yapan Emir Temim, ayrıca Doha'daki Duhan İlkokulu'ndan öğrencilerle de sporun teşvik edilmesine yönelik sohbet etti.

Katar Emiri, X hesabından yaptığı paylaşımda ise "Herkese sporun ve çeşitli fiziksel aktivitelerin yapıldığı, sporun toplumumuz ve gelecek nesiller için sağlık ve psikolojik açıdan önemi konusunda farkındalığın artmasına katkı sağlayan keyifli bir spor günü diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emir'in annesi Şeyha Moza Bint Nasır da Eğitim Şehri'nde kutlamalara katıldı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Şeyha Moza, düzenlenen spor faaliyetlerini yerinde izledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından 2012 yılında ilan edilen Ulusal Spor Günü, ülke genelinde spor kültürünü yaygınlaştırmak ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla her yıl şubat ayının ikinci salı günü kutlanıyor.

Kaynak: AA

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