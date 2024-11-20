Katar Dışişleri Bakanı Tahran'da

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Tahran'ı ziyaret eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Tahran'daki Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı yapılmayacağı belirtildi.

Katar Dışişleri Bakan Al Sani'nin, Tahran ziyareti kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Katar, Gazze Şeridi'nde işgal ve saldırılarını sürdüren İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.