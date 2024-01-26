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Katar Emiri, ABD Başkanı Biden ile Gazze'deki durumu görüştü - Son Dakika
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Katar Emiri, ABD Başkanı Biden ile Gazze'deki durumu görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve sivillerin kanının dökülmesinin durdurulması için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı. Görüşmede ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani yardımın sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılması ve Katar ile ABD arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

Katar Emiri, ABD Başkanı Biden ile Gazze\'deki durumu görüştü
26.01.2024 - 22:47,  Güncelleme: 22:54
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, Gazze'de "acil ateşkes sağlanması ve sivillerin kanının dökülmesinin durdurulması için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerekliliğini" vurguladı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim ile Joe Biden telefonda görüştü.

Katar Emiri, "Gazze'de acil ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve kanının dökülmesinin durdurulması için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini" kaydetti.

ABD'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasındaki rolünü takdir eden Şeyh Temim, " Orta Doğu'da barış ve istikrarın güçlendirilmesi adına Gazze Şeridi'ne sürdürülebilir bir şekilde insani yardımın ulaştırılması için sınır kapılarının açılmaya devam etmesi gerektiğinin" altını çizdi.

ABD Başkanı Biden'ın da Katar'ın Gazze'deki duruma ilişkin diplomatik ve insani çabalarından dolayı Katar Emiri Temim'e teşekkür ve takdirini ifade ettiği aktarıldı.

Görüşmede, "Gazze Şeridi ile işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmelerin yanı sıra iki dost ülke arasındaki stratejik ilişkiler, bu ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin yolları" ele alındı.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
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