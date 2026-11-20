Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e hareket etti.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsviçre'nin ardından Avrupa turunun ikinci durağı olan Almanya'ya giden Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Friedrich Merz ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve çeşitli sektörlerdeki ortaklıkların geliştirilmesi yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile özellikle bölgedeki istikrarı desteklemeye yönelik uluslararası çabalar başta olmak üzere ortak ilgi alanına giren konular ele alınacak.

Katar Emiri Şeyh Temim'e ziyaretinde Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile üst düzey bir resmi heyet eşlik ediyor.