Katar, Netanyahu\'nun açıklamalarını kınadı

Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun " Doha'nın Hamas ve Tel Aviv arasındaki arabuluculuk çabalarıyla" ilgili basına düşen açıklamalarını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Katar'ın arabuluculuğuna ilişkin basında çıkan haberlerde, İsrail Başbakanına atfedilen açıklamaları şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya atfedilen açıklamaların doğru çıkması durumunda masum hayatları kurtarma çabalarını engelleyeceğine dikkati çeken Ensari, söz konusu açıklamaların detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Geçen yıl başarılı arabuluculuk sayesinde yüzden fazla rehinenin serbest bırakıldığını hatırlatan Ensari, "Katar, Gazze Şeridi'ne gerekli insani yardımların girişini garantileyecek yeni bir esir takası anlaşması için İsrail de dahil tüm taraflarla kesintisiz diyaloğa devam etti." bilgileri paylaştı.

Basında yer alan açıklamaların doğru çıkmasının, Netanyahu'nun, İsrailli rehineler de dahil hayat kurtarmaya öncelik vermek yerine siyasi nedenlerle arabuluculuk çabalarını baltalamak istediğini göstereceğini ifade eden Ensari, Netanyahu'nun ayrıca Katar'ın ABD'yle stratejik ilişkileriyle meşgul olacağına esir takası anlaşmasının önündeki engelleri kaldırmaya odaklanması gerektiğine dikkati çekti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınlamıştı.

Ses kaydında "Hamas'a yeterince baskı kurmadığı için esir takasındaki çabalarına karşı Katar'a teşekkür etmediğini" söyleyen Netanyahu, Katar-ABD ilişkilerini eleştirmişti.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.