Katar ve İngiltere, Gazze Ateşkesini Görüştü - Son Dakika
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Katar ve İngiltere, Gazze Ateşkesini Görüştü

Katar ve İngiltere temsilcileri, Gazze'deki ateşkes anlaşması ve iş birliğini tartıştı.

03.02.2025 19:46
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Katar Başbakanlık Müsteşarı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İlişkilerden Sorumlu Temsilcisi Mark Bryson-Richardson, Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ensari ve Bryson-Richardson'ın başkent Doha'da bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ilişkilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesinin yolları da ele alındı.

Taraflar, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelerin yanı sıra bölgedeki son durum ve ortak ilgi alanına giren bir dizi konuyu da görüştü.

Hamas ile İsrail Arasındaki Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma çerçevesinde, 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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